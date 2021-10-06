Жителей Бурятии испугали сирены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Звонки поступали на номер «112»



Сегодня, 6 октября, в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне во всех муниципальных образованиях Бурятии были задействованы системы оповещения населения.



- Несмотря на то, что через средства массовой информации граждан призывали сохранять спокойствие, некоторых жителей «вой сирен» все же испугал. С самого начала запуска оповещения на номер «112» стали поступать звонки взволнованных граждан, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Диспетчеры Службы-112 успокоили звонивших, сообщив о проходящей тренировке.

