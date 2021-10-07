В районах республики возможен мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +7,+12, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +8,+10.
В Улан-Удэ днём до +10
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Общество, 07.10.2021
В районах республики возможен мокрый снег
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