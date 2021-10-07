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В Улан-Удэ днём до +10

В Улан-Удэ днём до +10
Общество,  Фото:pexels.com
В районах республики возможен мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -8,-13, днём +7,+12, местами +1,+6.

В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +8,+10.
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