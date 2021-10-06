Популяцию диких кабанов в Бурятии оценили как благополучную

Общество, Фото: Алтачейский заказник

Случаев падежа не выявлено



В рамках мероприятий по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) в Бурятии проводится мониторинг состояния популяций диких кабанов. Ежегодно охватывается 21,3 млн. га охотничьих угодий, свойственных для обитания этих животных.



По результатам мониторинга состояние популяции диких кабанов в республике оценивается как благополучное. Случаев падежа и несвойственного поведения не выявлено.



- При выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов с охотпользователями проводится разъяснительная работа, в том числе по соблюдению требований ветеринарного законодательства при разделке туш добытых животных, незамедлительном информировании уполномоченных государственных органов обо всех случаях обнаружения павших животных, приобретении кормов (для подкормки и привад) из благополучных по заболеванию АЧС территорий с ветеринарными сопроводительными документами, об отборе и доставке биоматериала для лабораторных исследований в ветеринарные лаборатории, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



С начала года в рамках мониторинга на АЧС отправлено 55 проб от дикого кабана, получены отрицательные результаты.

