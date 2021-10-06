Премия присуждается за вклад в развитие перинатальной службы
Всероссийскую премию в области перинатальной медицины «Первые лица» получили главный врач Владимир Новожилов и коллектив Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутске. Премия «Первые лица» присуждается за вклад в развитие перинатальной службы России, выдающиеся научно-практические исследования, инновационные учебные программы в области перинатологии.
Церемония награждения медицинских работников состоялась в ходе XVI ежегодного всероссийского конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество». Мероприятие прошло в онлайн формате.
- В период пандемии все медики находятся на передовой, не исключение и специалисты Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы. Нашим неонатологам, хирургам, анестезиологам, реаниматологам, младшему медицинскому персоналу по-прежнему приходится оказывать помощь детям в непростых условиях. Очень приятно, что труд коллектива так высоко оценили, – отметил Владимир Новожилов.
Лауреатами премии также стали медучреждения Москвы, Ростова-на-Дону, Тольятти, Екатеринбурга, Сергиева Посада, Башкортостана, Карелии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Больница Иркутска получила всероссийскую премию «Первые лица»
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