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Больница Иркутска получила всероссийскую премию «Первые лица»

Больница Иркутска получила всероссийскую премию «Первые лица»
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Премия присуждается за вклад в развитие перинатальной службы

Всероссийскую премию в области перинатальной медицины «Первые лица» получили главный врач Владимир Новожилов и коллектив Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы в Иркутске. Премия «Первые лица» присуждается за вклад в развитие перинатальной службы России, выдающиеся научно-практические исследования, инновационные учебные программы в области перинатологии.

Церемония награждения медицинских работников состоялась в ходе XVI ежегодного всероссийского конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество». Мероприятие прошло в онлайн формате.

- В период пандемии все медики находятся на передовой, не исключение и специалисты Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы. Нашим неонатологам, хирургам, анестезиологам, реаниматологам, младшему медицинскому персоналу по-прежнему приходится оказывать помощь детям в непростых условиях. Очень приятно, что труд коллектива так высоко оценили, – отметил Владимир Новожилов.

Лауреатами премии также стали медучреждения Москвы, Ростова-на-Дону, Тольятти, Екатеринбурга, Сергиева Посада, Башкортостана, Карелии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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