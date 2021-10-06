Посетители тропы могут приобрести опыт по рациональному сбору кедрового ореха
В национальном парке «Чикой» в Забайкальском крае создана тропа «Кедровый путь». Она расположена в местности Карымка на территории Захаровского участкового лесничества. Протяжённость маршрута составляет 6 километров, предполагаемое время прохождения – 3 часа.
При прохождении экотропы туристы получат впечатления от общения с живой заповедной природой, узнают об особенностях кедрового промысла в Красночикойском районе, а также поработают на старинном оборудовании по переработке кедрового ореха.
- Экологическая тропа «Кедровый путь» позволит не только туристам, но и жителями лесного района, особенно молодому поколению, приобрести опыт по рациональному сбору кедрового ореха, сохранению уникальной кедровой тайги, – считают специалисты национального парка.
Они отметили, что сейчас нарушаются сроки и способы добычи кедрового ореха, выпиливаются многовековые деревья. Кроме того, посетители леса оставляют мусор, в том числе отходы от переработки ореха, что, в свою очередь, является угрозой пожара и заболеваний кедровника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, ссылаясь на пресс-центр нацпарка «Чикой».
В Забайкалье создана экотропа «Кедровый путь»
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Посетители тропы могут приобрести опыт по рациональному сбору кедрового ореха
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