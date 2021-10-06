Соревнования состоятся в окрестностях Читы
В окрестностях города Чита 9 и 10 октября пройдёт чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивному ориентированию на кубок имени Игоря Катасонова. Участие в соревнованиях примут команды из Агинского, Дульдургинского, Карымского и Улётовского районов, а также команды из Читы.
- «В чемпионате будут участвовать мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, а в первенстве – юноши и девушки с 17 до 19 лет, мальчики и девочки с 13 до 15 лет… Приглашаем всех принять участие в последнем официальном старте летнего сезона 2021, – рассказали в федерации спортивного ориентирования Забайкальского края.
8 октября с 13:00 до 15:00 пройдёт работа комиссии по допуску участников в Забайкальском детско-юношеском центре. 9 октября с 10:00 до 11:00 состоится регистрация участников на полигоне источника Молоковка. В 11:30 там же начнётся церемония открытия. В 12:00 будет дан старт соревнованиям.
Кроме того, соревнования пройдут 10 октября на полигоне микрорайон Северный. Они начнутся в 12:00.
- Кубок имени Игоря Катасонова был утверждён в 1987 году в память о героях-интернационалистах. Игорь Катасонов – наш земляк (родился и окончил школу в Краснокаменске), службу проходил в военно-десантных войсках. Погиб в апреле 1982 года, выполняя интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Забайкалье проведут чемпионат по спортивному ориентированию
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