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В аэропорту Иркутска «тушили» самолёт

В аэропорту Иркутска «тушили» самолёт
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
По легенде, самолёт совершил аварийную посадку и загорелся

Пожарно-тактические учения прошли 5 октября в международном аэропорту Иркутска.

По легенде, самолёт совершил аварийную посадку, после чего у него загорелись двигатель и шасси. Также пламя охватило разлившееся авиационное топливо. Пострадавшие, роли которых исполнили манекены, не могли самостоятельно выбраться из воздушного судна.



- Во время учений оценивается боеготовность подразделений МЧС России и других пожарно-спасательных формирований, работа оперативного штаба, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушном судне, а также уровень подготовки начальствующего состава по руководству действиями подразделений, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

С поставленной задачей все службы успешно справились. 





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