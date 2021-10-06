В аэропорту Иркутска «тушили» самолёт

По легенде, самолёт совершил аварийную посадку и загорелся
Пожарно-тактические учения прошли 5 октября в международном аэропорту Иркутска.
По легенде, самолёт совершил аварийную посадку, после чего у него загорелись двигатель и шасси. Также пламя охватило разлившееся авиационное топливо. Пострадавшие, роли которых исполнили манекены, не могли самостоятельно выбраться из воздушного судна.
- Во время учений оценивается боеготовность подразделений МЧС России и других пожарно-спасательных формирований, работа оперативного штаба, проведение первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушном судне, а также уровень подготовки начальствующего состава по руководству действиями подразделений, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
С поставленной задачей все службы успешно справились.
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