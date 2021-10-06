На трассе Улан-Удэ – Иркутск завершена реконструкция моста

В ходе работ была расширена проезжая часть и увеличена грузоподъёмность



На федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» завершена реконструкция моста через реку Малая Похабиха в городе Слюдянка Иркутской области. Объект расположен в непосредственной близости к озеру Байкал.



В ходе работ расширена проезжая часть до 11,5 м и увеличена грузоподъёмность до 11,5 тонн на ось. Мостостроители обновили пролётное строение, установили железобетонные балки индивидуального проектирования, заменили деформационные швы, выполнили сопряжение моста с насыпью дороги, устроили локальные очистные сооружения и двухслойную дорожную одежду. Верхний слой выполнен из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний — из литого асфальтобетона, который обладает высокой плотностью и влагоустойчивостью.



Для безопасности и удобства пешеходов мост и подходы к нему с обеих сторон обустроены тротуарами и электроосвещением. Кроме того, на объекте установили новые светоотражающие дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку.



- Указанный мост построен в 1945 году и с тех пор пережил лишь одну реконструкцию – в 1980 году. Новая реконструкция позволила обеспечить нормативную пропускную способность и грузоподъёмность сооружения, - сообщает пресс-служба управления федеральных дорог «Южный Байкал».

