В Забайкалье считают мелких зверьков

Зоологами во время мониторинга был замечен самый мелкий представитель отряда хищных – ласка



В Даурском заповеднике Забайкальского края идёт мониторинг мелких наземных млекопитающих. Работы проходят с конца лета до начало осени, так как в умеренных широтах это период наибольшей численности большинства видов млекопитающих.



По словам сотрудника заповедника Юрия Баженова, во время учёта среди нор грызунов неожиданно был отмечен один из малозаметных и редких хищников даурских степей, самый мелкий представитель отряда хищных – ласка. Длина тела этого представителя куньих достигает всего 20-25 см, а тело настолько тонкое и гибкое, что позволяет залазить в норы своих жертв ¬– мелких грызунов и пищух. В Даурском заповеднике и окрестных степях ласка немногочисленна. Регистрируется вид редко и в основном в зимний период по следам на снегу.



Что касается других мелких млекопитающих, на Торейских озёрах в этом году наиболее заметный подъём численности отмечен у узкочерепных полёвок и у забайкальских хомячков. В наиболее сухих местообитаниях по-прежнему обычны ксерофильные (сухолюбивые) виды грызунов: полёвка Брандта и монгольская песчанка. Влаголюбивые виды, напротив, все ещё очень редки. Наиболее характерные обитатели влажных прибрежных лугов – серые полёвки.



Этой осенью при определённом старании уже можно найти небольшие колонии монгольских полёвок у протоки Уточи между Зун- и Барун-Тореями. Малочисленны не только влаголюбивые грызуны, но и крошечные землеройки-бурозубки, которые в типичных степях обитают преимущественно в прибрежных местообитаниях.



- Таким образом, сейчас на Торейских озёрах происходит постепенная смена типично ксерофильных видов мелких млекопитающих (полевки Брандта, песчанки) умеренно ксерофильными (узкочерепная полевка, забайкальский хомячок). Благоприятные условия наступают и для даурской пищухи, но, по-видимому, динамика численности этого вида находится на стадии депрессии по иным внутрипопуляционным причинам, - сообщает Юрий Баженов.

