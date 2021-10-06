В Улан-Удэ на Триумфальной арке заменили блок питания

На арке располагается 86 ламп



Памятник «Триумфальная арка» в центре Улан-Удэ в ночное время становится более привлекательным за счёт яркой подсветки. На арке располагается 100 метров светодиодной ленты и 86 ламп. Накануне электрики провели ревизию объекта, в ходе работы был заменен блок питания, сообщили в МБУ «Горсвет».



Отмети каждые выходные в 18:30 также включается подсветка зданий на пр. Победы и на пл. Советов.

