Престарелую Марфу ждала эвтаназия
В Иркутской зоогалерее новая кошка – 16-летняя Марфа. Пока кошка переживает сильнейший стресс и «ненавидит абсолютно всех», отмечают сотрудники зоопарка.
- Её можно понять... Очень долго у кошечки был свой дом, любимая хозяйка, покой и стабильность. А потом вдруг переноска - дорога - незнакомое место - чужие руки - странные звуки и запахи - плачущая хозяйка. Так выглядят «семейные обстоятельства», в связи с которыми Марфа едва не уехала на эвтаназию. Ей несколько месяцев искали новый дом по знакомым и объявлениям, но у хозяйки все сроки вышли, а подходящий вариант так и не появился, - объяснили в зоогалерее.
В Доме природы полно кошек, но отказать этой трёхцветной кошке здесь не смогли отказать.
Специалисты отмечают, что в силу возраста у неё будет долгая адаптация, зато без прививок и стерилизации, из всех стандартных процедур только глистогонное. Сотрудники зоогалереи пообещали сделать всё, «чтобы остаток жизни эта пожилая девушка провела в спокойствии и комфорте».
Иркутская зоогалерея спасла кошку от верной смерти
Общество, Фото:
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