Иркутская зоогалерея спасла кошку от верной смерти

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Престарелую Марфу ждала эвтаназия



В Иркутской зоогалерее новая кошка – 16-летняя Марфа. Пока кошка переживает сильнейший стресс и «ненавидит абсолютно всех», отмечают сотрудники зоопарка.



- Её можно понять... Очень долго у кошечки был свой дом, любимая хозяйка, покой и стабильность. А потом вдруг переноска - дорога - незнакомое место - чужие руки - странные звуки и запахи - плачущая хозяйка. Так выглядят «семейные обстоятельства», в связи с которыми Марфа едва не уехала на эвтаназию. Ей несколько месяцев искали новый дом по знакомым и объявлениям, но у хозяйки все сроки вышли, а подходящий вариант так и не появился, - объяснили в зоогалерее.



В Доме природы полно кошек, но отказать этой трёхцветной кошке здесь не смогли отказать.



Специалисты отмечают, что в силу возраста у неё будет долгая адаптация, зато без прививок и стерилизации, из всех стандартных процедур только глистогонное. Сотрудники зоогалереи пообещали сделать всё, «чтобы остаток жизни эта пожилая девушка провела в спокойствии и комфорте».



