В Бурятии на берегу реки собрали тонну мусора

Отдыхающие оставляли самый разный мусор – от пакетов до шифера
В Бурятии сотрудники Баргузинского участка Усть-Баргузинского лесхоза провели акцию «Сохраним лес». Они собрали мусор на берегу реки Баргузин, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
- Тут всевозможные пакеты, картон, железные и стеклянные бутылки, банки из-под консервов, одежда, шифер, стекло. Очень печально видеть такое красивое место отдыха замусоренным. Местные жители приходят сюда отдыхать, наслаждаться природой, но в итоге забывают об элементарных правилах поведения на природе, - рассказала сотрудница Усть-Баргузинского лесхоза Кристина Федотова.
Совместными усилиями участники акции собрали и вывезли на санкционированный полигон около тонны отходов.
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