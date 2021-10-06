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В Бурятии на берегу реки собрали тонну мусора

В Бурятии на берегу реки собрали тонну мусора
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Отдыхающие оставляли самый разный мусор – от пакетов до шифера

В Бурятии сотрудники Баргузинского участка Усть-Баргузинского лесхоза провели акцию «Сохраним лес». Они собрали мусор на берегу реки Баргузин, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.


- Тут всевозможные пакеты, картон, железные и стеклянные бутылки, банки из-под консервов, одежда, шифер, стекло. Очень печально видеть такое красивое место отдыха замусоренным. Местные жители приходят сюда отдыхать, наслаждаться природой, но в итоге забывают об элементарных правилах поведения на природе, - рассказала сотрудница Усть-Баргузинского лесхоза Кристина Федотова.

Совместными усилиями участники акции собрали и вывезли на санкционированный полигон около тонны отходов.



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