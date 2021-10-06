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Член Центрального штаба ОНФ проверила благоустройство Улан-Удэ

Член Центрального штаба ОНФ проверила благоустройство Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Светлана Калинина выявила ряд недочётов

Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина приехала в Улан-Удэ для проверки благоустройства города.

Первым объектом, который она посетила, стал сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Его отремонтировали в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Общественница проверила детскую площадку, качество брусчатки, освещение.

– То, что мы сегодня видим, останется на десятилетия – нашим внукам, правнукам. Очень красивая память. Можно пройти, остановиться возле каждой фотографии молодых ребят. Само название «Ровесникам, ушедшим в бой». Здесь есть, где посидеть, подумать и в то же время хорошее качество содержания, – отметила она.

Во время реконструкции сквера число портретов героев на мемориале увеличилось до 139, добавили 21 портрет погибших воинов, информация о которых была представлена общественными ветеранскими организациями. Дополнительно добавили информацию о воинских званиях, наградах, дате рождения и дате гибели воинов.

– При реконструкции учитывали мнение всех горожан, особенно тех, кто принимал участие в войнах. В результате консолидированной работы получился сквер. Пространство ремонтировалось под жестким контролем – каждый день у нас здесь в 8:00 утра проходили планерки, проверяли каждый квадратный метр. Сейчас мы набираем опыт по общественным территориям и активное участие улан-удэнцев нам помогает, – отметил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

Светлана Калинина проверила ряд городских объектов благоустройства: бульвар Карла Маркса, сквер «Молодёжный», дворы и т.д. Здесь она выявила ряд замечаний, сообщили в мэрии. Информация о недочётах направлена подрядчикам с указанием сроков их устранения.


ОНФ благоустройство

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