Михаила Асташова наградили премией «Возвращение в жизнь»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмен из Бурятии получил её в номинации «Поворот судьбы»



На днях заслуженному мастеру спорта России, двукратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову вручили премию «Возвращение в жизнь» в номинации «Поворот судьбы».



Эта премия ежегодно присуждается спортсменам, паралимпийцам, чемпионам и призёрам чемпионатов и кубков мира и Европы, внёсших значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.



В этом году XVI церемония награждения премией «Возвращение в жизнь» состоялась 1 октября в Дзержинске.



Награду Михаилу вручили первый заместитель председателя фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая и депутат городской Думы Дзержинска Александр Корименко. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.

