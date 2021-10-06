Спортсмен из Бурятии получил её в номинации «Поворот судьбы»
На днях заслуженному мастеру спорта России, двукратному чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову вручили премию «Возвращение в жизнь» в номинации «Поворот судьбы».
Эта премия ежегодно присуждается спортсменам, паралимпийцам, чемпионам и призёрам чемпионатов и кубков мира и Европы, внёсших значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.
В этом году XVI церемония награждения премией «Возвращение в жизнь» состоялась 1 октября в Дзержинске.
Награду Михаилу вручили первый заместитель председателя фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая и депутат городской Думы Дзержинска Александр Корименко. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Михаила Асташова наградили премией «Возвращение в жизнь»
Общество, Фото:
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