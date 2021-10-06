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В Бурятии центр «Светлый» отмечает день рождения

В Бурятии центр «Светлый» отмечает день рождения
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Свои двери учреждение открыло для ребят в 2006 году

В Бурятии республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый» отмечает 15-летний юбилей. В 2006 году открыл свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Наши сотрудники вспоминают те годы и рассказывают, что в 2006 году был открыт один корпус жилого здания, административная часть, столовая и актовый зал. А спустя два года открылся второй, а затем и третий корпусы. В 2011 году центр изменил своё название и стал «Республиканским реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями «Светлый». Сегодня – это три жилых корпуса, в одном из которых функционирует уютная столовая. Все кабинеты оборудованы, имеется бассейн, тренажёрный и актовый залы, – рассказывала директор учреждения Елена Мироманова.

В разное время коллектив учреждения помогал республике. Так в 2014 году на базе центра был развёрнут пункт временного размещения переселенцев из Украины. Спустя 6 лет здание учреждения было передано под размещение ковидного стационара. Вместе с медиками на борьбу с пандемией вышел коллектив учреждения. И в эти дни они носят защитные костюмы, респираторы и маски.

Сегодня в «Светлом» действуют три отделения – стационарное и полустационарное, а также отделение социального обслуживания на дому.

- В числе наших пациентов – дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из неблагополучных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров и организаций социальной помощи семье и детям, опекунских и приёмных семей, – уточняет заведующая надомным обслуживанием и отделением «Особый ребёнок» Цыцык Дамдинова. - Многие дети приезжают в центр на протяжении многих лет. Вплоть до своего совершеннолетия… Продолжает работу отделение нестационарного обслуживания детей инвалидов «На дому». Педагоги полустационарного отделения «Особый ребёнок. Радость встречи» освоили дистанционный формат работы. Благодаря этому дети из районов Бурятии, не имеющие возможность приехать в Улан-Удэ, обучаются в онлайн-формате дважды в неделю.

По словам Елены Миромановой, в учреждении, которым она руководит, нет случайных людей. Кто-то из сотрудников пришёл в центр молодым специалистом сразу после окончания учебного заведения и стал профессионалом своего дела, а кто-то нашёл своё призвание уже будучи штатным сотрудником, получил образование и теперь является квалифицированным специалистом. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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