В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео

На высокогорном полигоне «Дойтын Ам» в Монголии завершилась активная фаза совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». В нём участвуют военнослужащие мотострелкового соединения из Кяхты (Бурятия).
Впервые за ходом практических действий войск Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии наблюдал премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ. Помимо него, присутствовали министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, первые лица министерства обороны Монголии. Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.
- Подразделения двух стран выполнили задачи в едином замысле тактических действий, достигнув высокий уровень взаимодействия. Массированным огнём мотострелковых и танковых подразделений, а также артиллерии уничтожили превосходящие силы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Впервые лётный состав армейской авиации Восточного военного округа выполнил тренировочные полеты на высокогорном полигоне «Дойтын Ам», высота которого превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, военнослужащие впервые на учении Селенга выполнили новый тактический приём «Клещи».
Также впервые в международном учении «Селенга-2021», приняли участие военнослужащие военной полиции двух стран. По замыслу этого этапа учения , группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подрывается на минах. После этого военнослужащие военной полиции блокируют и берут в плен оставшихся в живых условных «боевиков».
Российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В этом году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения Вооружённых сил Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.
- В городе Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», спланирована церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролетом армейской авиации, принимавшей участие в учении. Помимо этого местных жителей ждет насыщенная программа торжественных мероприятий. В них примут участие творческие коллективы России и Монголии, а также военнослужащие двух дружественных стран, - сообщили в Восточном военном округе.
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