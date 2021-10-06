 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео

В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео
Общество, 
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»

На высокогорном полигоне «Дойтын Ам» в Монголии завершилась активная фаза совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». В нём участвуют военнослужащие мотострелкового соединения из Кяхты (Бурятия).

Впервые за ходом практических действий войск Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии наблюдал премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ. Помимо него, присутствовали министр обороны Монголии Г. Сайханбаяр, первые лица министерства обороны Монголии. Также на завершающем этапе присутствовал заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

- Подразделения двух стран выполнили задачи в едином замысле тактических действий, достигнув высокий уровень взаимодействия. Массированным огнём мотострелковых и танковых подразделений, а также артиллерии уничтожили превосходящие силы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

 
Впервые лётный состав армейской авиации Восточного военного округа выполнил тренировочные полеты на высокогорном полигоне «Дойтын Ам», высота которого превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, военнослужащие впервые на учении Селенга выполнили новый тактический приём «Клещи».

Также впервые в международном учении «Селенга-2021», приняли участие военнослужащие военной полиции двух стран. По замыслу этого этапа учения , группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подрывается на минах. После этого военнослужащие военной полиции блокируют и берут в плен оставшихся в живых условных «боевиков».

Российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В этом году в учении были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения Вооружённых сил Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

- В городе Зуун Мод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», спланирована церемония закрытия международного военного учения с шествием военной техники и пролетом армейской авиации, принимавшей участие в учении. Помимо этого местных жителей ждет насыщенная программа торжественных мероприятий. В них примут участие творческие коллективы России и Монголии, а также военнослужащие двух дружественных стран, - сообщили в Восточном военном округе.

Смотрите также:

На учении «Селенга-2021» военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику». Видео

На учении «Селенга-2021» лётчики России и Монголии впервые провели совместные полёты на Ми-8. Видео

Военные Бурятии почтили в Монголии память маршала Жукова. Видео

Впервые в учении «Селенга» участвует военная полиция. Видео

Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео

На учении «Селенга-2021» военные померились силой. Видео

Военные Бурятии и Монголии отработали совместное наступление. Видео

В Монголии проведено совместное планирование практических действий на международном учении «Селенга». Видео

В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео

В Монголии торжественно встретили военных из Бурятии. Видео

Военные Бурятии отправили технику на учения «Селенга». Видео


военнослужащие учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Общество, 06.10.2021
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, 06.10.2021
Её проведут 9 октября на площади Революции
Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество, 06.10.2021
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Бурятии возможен мокрый снег
В Бурятии возможен мокрый снег
Общество, 06.10.2021
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Бурятии финал конкурса «Юный Будамшуу» проведут онлайн
В Бурятии финал конкурса «Юный Будамшуу» проведут онлайн
Общество, 05.10.2021
Заключительный этап состоится 7 октября
На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
Общество, 05.10.2021
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Общество, 05.10.2021
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
Общество, 05.10.2021
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах
Молодёжный форум «Байкал» состоится в онлайн-формате
Молодёжный форум «Байкал» состоится в онлайн-формате
Общество, 05.10.2021
Для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек
В школах Улан-Удэ стартовал месячник бурятского языка
В школах Улан-Удэ стартовал месячник бурятского языка
Общество, 05.10.2021
Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка
В Иркутске проведут масштабные учения по гражданской обороне
В Иркутске проведут масштабные учения по гражданской обороне
Общество, 05.10.2021
6 октября включат сирены и зазвучит сигнал «Внимание всем!»
В Улан-Удэ высадили 100 саженцев сибирской яблони
В Улан-Удэ высадили 100 саженцев сибирской яблони
Общество, 05.10.2021
Посадки зелёных насаждений продлятся до 13 октября
В Забайкалье хотят ввести QR-код для посетителей кафе
В Забайкалье хотят ввести QR-код для посетителей кафе
Общество, 05.10.2021
Пропуском может стать и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19
Усть-Ордынский борец стал призёром первенства России
Усть-Ордынский борец стал призёром первенства России
Общество, 05.10.2021
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали юниоры до 24 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^