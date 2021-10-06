В Иркутске запретят движение грузовиков на трёх мостах

Ограничения снимут после завершения ремонтных работ



В Иркутске с 15 октября будет введён запрет движения грузовых автомобилей максимальной массой более 5 тонн, а также тракторов и самоходных машин на трёх мостах. Это касается мостов через реку Курейка (расположен по адресу: Мостоотряд 31, 20), залив реки Ангара (полуостров Кировский), протоку реки Ангара (полуостров Кировский и остров Комсомольский).



Запрет движения грузовых автомобилей связан с техническим состоянием мостов. После проведения ремонтных работ ограничения на движение транспортных средств будут сняты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



