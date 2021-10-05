Меню столовой стало разнообразнее
Минэкономразвития Забайкальского края показало фотографию хорошего школьного обеда и сообщило, что так кормят в селе Нижней Цасучей Ононского района.
- Предприятие «Социальное питание» из села Нижний Цасучей получило займ в фонде развития промышленности региона. На эти средства предприятию удалось приобрести современное оборудование для приготовления и разогрева пищи. Меню школьников стало вкуснее и полезнее, - сообщает министерство экономического развития края.
Отмечается, что раньше в школьной столовой было старое, изношенное оборудование. Оно не позволяло готовить блюда школьного меню в необходимых объёмах, с соблюдением всех требований.
Сейчас в столовой питается около 200 учащихся начальных классов и 100 детей из малообеспеченных семей. Кроме того, в столовой обедают старшеклассники, учителя и работники школы.
Власти Забайкалья похвастались обедами в сельской школе
Общество, Фото:
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