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Жителей Бурятии призывают очистить участки от сухой травы

Жителей Бурятии призывают очистить участки от сухой травы
Общество,  Фото:pixabay.com
В октябре начнутся профилактические контролируемые выжигания в лесах

Лесники призывают жителей Бурятии очистить земельные участки от сухой травы.

Сотрудники лесного хозяйства Бурятии ожидают более напряжённый пожароопасный сезон в следующем году. Поэтому уже сейчас специалисты начали активную подготовку. Они прокладывают минерализованные полосы, которые не дадут огню распространиться на большую территорию, а также убирают горючий материал, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- В октябре у нас начнутся профилактические контролируемые выжигания в лесу. Этой осенью очень много горючего материала, если не убрать его сейчас, то весной пожары тушить будет сложнее. Также очень много травы на земельных участках, поэтому владельцы обязаны своевременно очистить свои участки от пожнивных остатков и сухой травы. Это одно из самых важных правил пожарной безопасности для людей, участок у которых прилегает к лесу, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Владельцам земельных участков, прилегающих к лесу, необходимо заранее обеспечить их безопасность и убрать горючие материалы уже сейчас.

Лесники призывают местных жителей самостоятельно очистить свой участок от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Сухую траву рекомендуется косить, листву закапывать только в специально отведенном месте.




трава лесные пожары

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