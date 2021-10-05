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Многоводный период в Бурятии продлится ещё 20 лет

Многоводный период в Бурятии продлится ещё 20 лет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Маловодный период закончился

В байкальских регионах, в которые входят Бурятия, Забайкалье и Иркутская область, наблюдается многоводный период. Он продлится ещё около 18-20 лет, передаёт слова министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светланы Трофимовой ИА «ИркСити.ру».

- 20 лет был маловодный период. И он был не только в Иркутской области, а также в Бурятии, Забайкальском крае. У нас 20 лет многоводный, 20 лет маловодный период. Маловодный закончился, и с прошлого года пошла большая вода. И ещё 18-20 лет мы будем наблюдать эту картину, — цитирует издание Светлану Трофимову.

Она отметила, что «всем надо готовиться, особенно органам местного самоуправления», потому что не везде есть водоотводные трубы, не во всех населённых пунктах предусмотрена система отвода атмосферных осадков.


река уровень воды

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