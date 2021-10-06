В Улан-Удэ преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +8,+13, местами +2,+7.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.
В Бурятии возможен мокрый снег
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