В Бурятии возможен мокрый снег

В Улан-Удэ преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +8,+13, местами +2,+7.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.

