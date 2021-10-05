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За неделю в роддоме Улан-Удэ родилась одна двойня

За неделю в роддоме Улан-Удэ родилась одна двойня
Общество,  Фото:pixabay.com
На свет появились 105 детей

За неделю с 27 сентября по 3 октября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 104 родов. Из них одна двойня, 61 мальчик и 44 девочки.

Статистическими данными поделились на странице роддома в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ прошло 465 родов. Девочек родилось 227, мальчиков 238. Двоен не было.


роддом новорожденные

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