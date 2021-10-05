За неделю в роддоме Улан-Удэ родилась одна двойня

На свет появились 105 детей
За неделю с 27 сентября по 3 октября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 104 родов. Из них одна двойня, 61 мальчик и 44 девочки.
Статистическими данными поделились на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ прошло 465 родов. Девочек родилось 227, мальчиков 238. Двоен не было.
За неделю с 27 сентября по 3 октября в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 104 родов. Из них одна двойня, 61 мальчик и 44 девочки.
Статистическими данными поделились на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре в городском перинатальном центре Улан-Удэ прошло 465 родов. Девочек родилось 227, мальчиков 238. Двоен не было.