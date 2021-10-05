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В Улан-Удэ высадили 100 саженцев сибирской яблони

В Улан-Удэ высадили 100 саженцев сибирской яблони
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Посадки зелёных насаждений продлятся до 13 октября

Сегодня, 5 октября, в Улан-Удэ на улице Жуковского вдоль дороги сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 100 саженцев яблони. Посадки идут в рамках муниципальной программы «Зелёный город».

- Здесь мы досаживаем саженцы, через два-три года горожане увидят живую изгородь. Всего в Железнодорожном районе этой осенью мы высадим 2300 саженцев клёна, сирени, калины, яблони и т.д. Посадки продлятся до 13 октября, - рассказал заместитель директора МУП «Городское лесничество» Александр Алсаев.

Зелёные насаждения появятся по улицам Хахалова, Маяковского, Хоринская, Гвардейская, Гарнаева, Коллективная, Камова, Туполева, на площади Славы, проспекту 50-летия Октября. С учётом весенних посадок до конца года в городе должно появиться 26 тысяч саженцев, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Напомним, что вчера, 4 октября, на улице Хахалова высадили живую изгородь из 150 саженцев яблони.
зеленые насаждения озеленение деревья Улан-Удэ Железнодорожный район

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