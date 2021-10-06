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Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»

Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество,  Фото:Интернет-портал Минздрава РФ о профилактике ВИЧ/СПИДа
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

Всероссийская акция министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по 50 российским городам. В Иркутске акция пройдёт 8 октября с 16:30 до 23:00 и 9 октября с 10:00 до 18:00 на площади «Круг желаний» в 130-м квартале; 9 октября с 12:00 до 18:00 на площади перед ТРК «Модный Квартал».

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения акции также пройдут информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов, для родителей учеников старших классов.

– В рамках акции особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Для поддержки и дальнейшего распространения наиболее эффективных практик и методов работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Минздрав России проводит конкурс социальных проектов среди НКО, – уточнили организаторы.

Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей после каждого тестируемого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение 18+
Иркутск акция СПИД профилактика здравоохранение

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