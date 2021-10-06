В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Всероссийская акция министерства здравоохранения России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по 50 российским городам. В Иркутске акция пройдёт 8 октября с 16:30 до 23:00 и 9 октября с 10:00 до 18:00 на площади «Круг желаний» в 130-м квартале; 9 октября с 12:00 до 18:00 на площади перед ТРК «Модный Квартал».
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты расскажут о заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты. В период проведения акции также пройдут информационно-просветительские семинары для медицинских специалистов, для родителей учеников старших классов.
– В рамках акции особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Для поддержки и дальнейшего распространения наиболее эффективных практик и методов работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения Минздрав России проводит конкурс социальных проектов среди НКО, – уточнили организаторы.
Все мероприятия в рамках акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей после каждого тестируемого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 18+
Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 06.10.2021
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Заключительный этап состоится 7 октября
Заявки принимаются до 8 октября
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах
Для участия в форуме уже зарегистрировалось более 1500 человек
Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка
6 октября включат сирены и зазвучит сигнал «Внимание всем!»
Посадки зелёных насаждений продлятся до 13 октября
Пропуском может стать и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали юниоры до 24 лет
Два спортсмена выполнили норматив кандидатов в мастера спорта
На посадку ежегодно будет выделяться 1 процент ВВП
10 учителей республики получили премию в размере 200 тысяч рублей