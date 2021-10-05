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Усть-Ордынский борец стал призёром первенства России

Усть-Ордынский борец стал призёром первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали юниоры до 24 лет

Уроженец села Улей Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа, бронзовый призёр первенства мира Фёдор Балтуев занял третье место на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Турнир проводился с 1 по 3 октября в подмосковном Наро-Фоминске.

Фёдор выступал в весовой категории до 61 кг и провёл пять поединков. В начале он выиграл у Якова Павлова (Оренбургская область) и Петра Константинова (Якутия). Затем уступил дагестанскому спортсмену Ахмеду Зубайрову, который стал серебряным призёром первенства страны. В утешительной схватке Фёдор Балтуев победил с огромным преимуществом Кежика Седена из Тувы. В схватке за «бронзу» борец из села Улей досрочно одержал победу над Саидом Хункеровым из Дагестана.

Первое место в весе до 61 кг занял Артур Чебодаев из Красноярского края. Ещё одна «бронза» – у Александра Сабанова (Северная Осетия).

Напомним, Фёдор Балтуев занимается в иркутском клубе СК «Арена» и учится в государственном училище олимпийского резерва города Иркутска. Его тренерами являются Александр Балтуев и Руслан Борокшонов. В августе этого года Фёдор стал бронзовым призёром первенства мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
вольная борьба первенство России спорт Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область

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