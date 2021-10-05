У пациента возникли проблемы с сердцем
Утром 4 октября в «скорую» поступил вызов из Центра восточной медицины в Улан-Удэ. У 54-летнего пациента произошла желудочковая тахикардия и понизилось артериальное давление
Приехавшая бригада медицины катастроф у мужчины на ЭКГ зарегистрировала желудочковую тахикардию. После медикаментозной терапии без эффекта было принято решение об электрической кардиоверсии. Она была проведена успешна.
После стабилизации состояния пациента доставили в отделение реанимации республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
В Улан-Удэ пациенту Центра восточной медицины потребовалась «скорая»
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