В Улан-Удэ пациенту Центра восточной медицины потребовалась «скорая»

У пациента возникли проблемы с сердцем



Утром 4 октября в «скорую» поступил вызов из Центра восточной медицины в Улан-Удэ. У 54-летнего пациента произошла желудочковая тахикардия и понизилось артериальное давление



Приехавшая бригада медицины катастроф у мужчины на ЭКГ зарегистрировала желудочковую тахикардию. После медикаментозной терапии без эффекта было принято решение об электрической кардиоверсии. Она была проведена успешна.



После стабилизации состояния пациента доставили в отделение реанимации республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.





