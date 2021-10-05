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Во второй половине недели большую часть Дальнего Востока накроет мощным циклоном. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС.
- В течение прогнозируемого периода по всему округу местами дождь, мокрый снег. Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций связан с подтоплениями приусадебных участков, автомобильных и железных дорог и многого другого. Особенно это касается Бурятии, Приморья, Забайкалья, Сахалина, ЕАО и Хабаровского края, – отмечают учёные.
Специалисты отмечают, что в этот период возможны аварии на объектах связи и энергетики, а также затруднение движения на дорогах.
В Бурятии прогнозируют дожди и мокрый снег
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