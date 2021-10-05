В Бурятии прогнозируют дожди и мокрый снег

Непогода ожидается на этой неделе



Во второй половине недели большую часть Дальнего Востока накроет мощным циклоном. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам ГО и ЧС.



- В течение прогнозируемого периода по всему округу местами дождь, мокрый снег. Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций связан с подтоплениями приусадебных участков, автомобильных и железных дорог и многого другого. Особенно это касается Бурятии, Приморья, Забайкалья, Сахалина, ЕАО и Хабаровского края, – отмечают учёные.



Специалисты отмечают, что в этот период возможны аварии на объектах связи и энергетики, а также затруднение движения на дорогах.





