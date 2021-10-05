Заключительный этап состоится 7 октября
7 октября в Бурятии пройдёт финал международного конкурса «Юный Будамшуу – 2021». Его участниками станут мальчики и юноши от 7 до 17 лет из Монголии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. Финальный этап состоится в онлайн-формате.
К участию в финале допускаются победители отборочных туров в регионах и районах проживания. Финалисты уже направили свои анкеты и видеозаписи с выполнением творческих заданий.
Жюри будет оценивать участников дистанционно. Председатель жюри – народный артист России Михаил Елбонов, идейный вдохновитель и организатор конкурса.
Учреждены следующие награды конкурса:
- гран-при лауреата – 15000 рублей;
- первая премия – 10000 рублей;
- вторая премия – 7000 рублей;
- третья премия – 5000 рублей;
- благодарственные письма и поощрительные призы.
Международный конкурс «Юный Будамшуу» в этом году пройдёт в семнадцатый раз, сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра.
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В Бурятии финал конкурса «Юный Будамшуу» проведут онлайн
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