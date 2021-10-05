Монголия высадит миллиард деревьев

На посадку ежегодно будет выделяться 1 процент ВВП
4 октября в Монголии стартовало национальное движение «Миллиард деревьев», направленное на борьбу с опустыниванием и изменением климата. В связи с этим глава государства издал указ, содержащий поручения и направления правительству, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В указе президента Монголии говорится, что правительство должно уделить внимание:
- разработке политики и стратегий по борьбе с изменением климата и опустыниванием;
- выделению ежегодно не менее 1 процента ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием;
- реактивации агентства по вопросу лесного хозяйства;
- поддержке гражданских инициатив по лесонасаждению в рамках комплексной политики занятости населения;
- созданию лесного фонда из деревьев, посаженных юридическими и физическими лицами, введению в рыночный оборот земель сельхозназначения и поддержке деятельности в этом направлении;
- обеспечению условиями участия государственного и частного секторов в «Миллиарде деревьев»;
- наращиванию потенциала и экологической просвещённости кадров в целях активизации национального движения.
Министр окружающей среды и туризма Н. Уртнасан подчеркнула, что 76.9% территории страны, согласно данным исследования, сильно пострадало от процесса опустынивания из-за глобального изменения климата.
- Если национальное движение «Миллиард деревьев» будет успешно реализовано в течение 10 лет, мы добьёмся сокращения площади деградированных земельных ресурсов в 120 млн гектаров – на 4%. В настоящее время площадь лесов составляет 7,9 процента от всей территории страны. Наша цель – увеличить его до 9 процентов к 2030 году. По нашим оценкам, на посадку одного миллиарда деревьев будет потрачено 4,3 триллиона тугриков в течение последующих 10 лет. Движение по посадке деревьев будет реализовано в три этапа: подготовительный период в 2021 – 2024 гг., интенсификация в 2024 – 2026 гг. и устойчивое развитие мероприятия в 2027 – 2030 гг., – заявила Н. Уртнасан.
Монголия высадит миллиард деревьев
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