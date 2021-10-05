В школах Улан-Удэ стартовал месячник бурятского языка

Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка



4 октября в Улан-Удэ стартовал месяц бурятского языка. Целями этого мероприятия стало сохранение, гармоничное развитие и популяризация бурятского языка в образовательных организациях. В этом месяце в школах столицы республики пройдут тематические уроки, конкурсы, мастер-классы, игры, квесты, концерты, посвящённые бурятскому языку.



Во всех образовательных учреждениях состоится конкурс чтецов в формате онлайн «Дуулан магтанаб түлэр хотоёо!» - «Воспеваю тебя, мой город» (6+), посвящённый 355-летию основания Улан-Удэ. Основная цель конкурса – это популяризация наследия бурятской литературы, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Отправить видеозапись с исполнением произведения или отрывка из текста можно с 18 по 22 октября этого года. Заявки принимаются до 22 октября этого года по электронному адресу: namsaraeva.el@mail.ru.



С 4 по 29 октября во всех школах города Улан-Удэ пройдут:

- Конкурс «Юун? Хаана? Хэзээ?» (6+) среди учащихся 2-4, 5-8, 9-11 классов и взрослого населения;

- Открытое заседание МПЦ по бурятскому языку «Проблемы преподавания бурятского языка в образовательных организациях города, способы их преодоления»;

- Городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» среди учащихся 1-4 классов;

- Первый муниципальный конкурс-фестиваль педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» (6+).



Закрытие и подведение итогов месячника состоится на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка 28 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

