Итоги мероприятия подведут на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка
4 октября в Улан-Удэ стартовал месяц бурятского языка. Целями этого мероприятия стало сохранение, гармоничное развитие и популяризация бурятского языка в образовательных организациях. В этом месяце в школах столицы республики пройдут тематические уроки, конкурсы, мастер-классы, игры, квесты, концерты, посвящённые бурятскому языку.
Во всех образовательных учреждениях состоится конкурс чтецов в формате онлайн «Дуулан магтанаб түлэр хотоёо!» - «Воспеваю тебя, мой город» (6+), посвящённый 355-летию основания Улан-Удэ. Основная цель конкурса – это популяризация наследия бурятской литературы, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Отправить видеозапись с исполнением произведения или отрывка из текста можно с 18 по 22 октября этого года. Заявки принимаются до 22 октября этого года по электронному адресу: namsaraeva.el@mail.ru.
С 4 по 29 октября во всех школах города Улан-Удэ пройдут:
- Конкурс «Юун? Хаана? Хэзээ?» (6+) среди учащихся 2-4, 5-8, 9-11 классов и взрослого населения;
- Открытое заседание МПЦ по бурятскому языку «Проблемы преподавания бурятского языка в образовательных организациях города, способы их преодоления»;
- Городская олимпиада по бурятскому языку «Дурбэн тэгшэ» среди учащихся 1-4 классов;
- Первый муниципальный конкурс-фестиваль педагогических коллективов образовательных организаций «Битва хоров» (6+).
Закрытие и подведение итогов месячника состоится на городском онлайн-фестивале учителей бурятского языка 28 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В школах Улан-Удэ стартовал месячник бурятского языка
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