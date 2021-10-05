Военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику» на учении «Селенга»

На российско-монгольском учении «Селенга-2021» артиллерийские подразделения вооружённых сил России и Монголии впервые применили разведывательно-огневой контур при нанесении массированного огневого удара по условному противнику. Учение проходит на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии.
- Для этого впервые на учении «Селенга-2021» под руководством начальника артиллерии Вооружённых сил Монголии была создана артиллерийская группа, состоящая из нескольких дивизионов. Группа предназначена для действий в интересах тактических групп двух стран. Результаты огневого поражения целей контролировались с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали информацию для корректировки огня на командный пункт, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, в ходе учения танковые и мотострелковые подразделения двух стран совместно отработали задачи ведения разведывательно-поисковых и наступательных действий.
Подразделения ПВО с помощью зенитных самоходных установок «Шилка» и зенитных установок ЗУ-23-2 уничтожили летательные аппараты условного противника. После они открыли огонь по наземным целям, имитирующим легкобронированную технику «противника»
- В свою очередь, личный состав армейской авиации выполнил ряд задач в интересах подразделений совместной группировки войск, в том числе проведение воздушной разведки, обеспечение огневой поддержки, минирование местности с воздуха и десантно-транспортные задачи, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Международное учение «Селенга-2021» стартовало 22 сентября, в нём задействованы военнослужащие мотострелкового соединения из Бурятии т подразделения Вооружённых сил Монголии общей численностью около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники.
Учение «Селенга-2021» направлено на борьбу с международным терроризмом и приурочено 100-летию создания вооруженных сил Монголии и 100-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.
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