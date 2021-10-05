Боксана из Бурятии победила на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РБ

Ещё одна представительница республики завоевала серебряную награду



С 28 сентября по 3 октября в городе Ярославль проходили всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди мужчин и женщин «Кубок губернатора Ярославской области». В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из 22 субъектов Российской Федерации.



В соревнованиях приняли участие спортсменки из Бурятии. Мастер спорта Дулма Лумбунова завоевала золотую медаль соревнований в весовой категории до 81 кг. Мастер спорта международного класса Дарима Сандакова стала серебряным призёром турнира в весовой категории до 69 кг. Об этом сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.

