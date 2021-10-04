На «горячую линию» можно позвонить до 15 октября
В преддверии эпидсезона по гриппу и ОРВИ Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии проконсультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ.
- Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний, - объяснили в ведомстве.
Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
Вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжёлых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъёма.
Жители могут обращаться в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по телефону «горячей линии»: 8 (3012) 41-05-65. «Горячая линия» работает с 4 по 15 октября.
В Бурятии работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
Общество, Фото:
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