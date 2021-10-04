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В Бурятии воспитанники соццентров поздравили пожилых

В Бурятии воспитанники соццентров поздравили пожилых
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике День пожилого человека отметили акцией

В Бурятии прошли мероприятия, приуроченные к международному Дню пожилого человека. Так, по данным отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району, воспитанники центра помощи семье и детям присоединились к всероссийской акции «Согревая сердца» и поздравили пожилых Баянгольского комплексного центра социального обслуживания населения.

- Стало доброй традицией поздравлять друг друга и обмениваться подарками в праздники. Вот и на этот раз наши ребята изготовили поздравительные открытки и нарисовали красочный ватман. Записали тёплые слова поздравлений в формате видеопрезентации с пожеланиями добра, счастья и крепкого здоровья! Коробочку с поздравительным посланием мы направили адресатам, - рассказали сотрудники центра.

Активными участниками этой же акции стали воспитанники Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они вместе с творческими коллективами села Бичура поздравили праздничным концертом проживающих в Бичурском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- Наши дети выступили перед бабушками и дедушками. Исполнили песню, показали музыкальную сценку «Старушки – веселушки», читали стихи, а в завершении концерта подарили каждому проживающему поздравительные открытки, сделанные своими руками. Также в этот замечательный день воспитанники и коллектив центра не оставили без внимания ветеранов отрасли, ушедших на заслуженный отдых. Они много лет отдали работе с детьми, оставшихся без попечения родителей. Дарили им свою заботу, ласку и любовь, - рассказал директор центра Бато Цоктоев.

Воспитанники Хоринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних также присоединились к всероссийской акции. Они изготовили поздравительную открытку для проживающих в Хоринском доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями в День пожилого человека. Девочки и мальчики под руководством педагогов подготовили творческую программу. Концертные номера пожилые люди увидели в онлайн-формате.

Коллектив и дети Заиграевского социально-реабилитационного центра ежегодно проводят акцию к Дню пожилого человека, в ходе которой поздравляют бабушек и дедушек из Заиграевского дома-интерната, а сотрудники центра своих коллег, которые находятся на заслуженном отдыхе. Вот и в этом году они приготовили небольшие подарки и поздравительные открытки, выполненные своими руками, и вручили их представителям старшего поколения.

Ребята Джидинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Баяр» поздравили открытками собственного изготовления представителей старшего поколения из числа проживающих Джидинского дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.

Традиционно 1 октября сотрудники и воспитанники Северобайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поздравили людей старшего поколения в доме престарелых. Дети изготовили своими руками поздравительные открытки, футляры для очков, стенгазету. Сотрудники приобрели небольшие подарки. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии.
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