В Улан-Удэ днём до +12
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 октября по республике преимущественно без осадков, ночью местами по северным районам небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.
Октябрь порадует жителей Бурятии тёплой погодой
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