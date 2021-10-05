Октябрь порадует жителей Бурятии тёплой погодой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до +12



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 октября по республике преимущественно без осадков, ночью местами по северным районам небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами +1,+6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +10,+12.

