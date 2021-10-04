Соревнования проходили в Челябинске
C 28 сентября по 2 октября в Челябинске прошло открытое областное соревнование по боксу, посвящённое дню города и памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Н.Н. Попкова. Турнир принял более 145 боксёров из 15 регионов страны, среди которых выявили сильнейших.
Золотые медали соревнований завоевали сразу две спортсменки из Бурятии: Людмила Воронцова в весовой категории до 57 кг и Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг.
Ирина Дармаева стала серебряным призёром турнира, Анастасия Павлова – бронзовым.
- Первым о победе боксёров Бурятии сообщил старший тренер спортивной сборной команды РФ по боксу Бадма Бадмаев на личной странице в Instagram c отметкой: «Два золота, серебро и бронза», - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Спортсменки Бурятии выиграли 4 медали турнира по боксу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Призовые места получили Анна Давыдова, Евгения Липатова и Ирина Белоусова
Соревнования проходили в Челябинске
В группе «М6» второе место занял Леонид Музыков
На «горячую линию» можно позвонить до 15 октября
Операция длилась 1,5 часа
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование
Пользователи восхитились пластикой Солбона Лыгденова
На дорогах образовались огромные лужи
Синоптики предупреждают о возможных погодных аномалиях
Яблони хорошо перерабатывают углекислый газ и вырабатывают кислород
В случае роста заболеваемости в республике могут вернуть ограничительные меры
Обновлённая площадь продолжает вызывать вопросы у горожан
Победители всероссийского экодиктанта получат призы
Законопроект Госдума рассмотрит в октябре
Следующий пожароопасный сезон специалисты ожидают более напряжённым