Спортсменки Бурятии выиграли 4 медали турнира по боксу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в Челябинске



C 28 сентября по 2 октября в Челябинске прошло открытое областное соревнование по боксу, посвящённое дню города и памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Н.Н. Попкова. Турнир принял более 145 боксёров из 15 регионов страны, среди которых выявили сильнейших.



Золотые медали соревнований завоевали сразу две спортсменки из Бурятии: Людмила Воронцова в весовой категории до 57 кг и Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг.



Ирина Дармаева стала серебряным призёром турнира, Анастасия Павлова – бронзовым.



- Первым о победе боксёров Бурятии сообщил старший тренер спортивной сборной команды РФ по боксу Бадма Бадмаев на личной странице в Instagram c отметкой: «Два золота, серебро и бронза», - сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

