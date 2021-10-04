Велогонщик из Бурятии стал призёром «Крымской осени»

В группе «М6» второе место занял Леонид Музыков
В Севастополе с 30 сентября по 3 октября в 15-й раз прошла многодневная велогонка «Крымская осень». Соревнования проводились среди любителей и ветеранов в 6 возрастных группах у мужчин и в 3 группах у женщин. На трассах сошлись более 200 участников из Севастополя, Симферополя, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Улан-Удэ и других регионов России. Также в этом году соревнования приобрели международный статус, так как в них приняли участие представители Белоруссии и Армении.
На велогонке отличились спортсмены из Бурятии. На первом этапе Лев Алсаев из Улан-Удэ занял 3 место с результатом 7,35 в группе «М5» (мужчины 60-69 лет). На групповой гонке на 100 км Леонид Музыков из Улан-Удэ занял 2 место в группе «М6» (мужчины старше 70). В групповой гонке на 80 км с горным финишем длиной 3 км Леонид Музыков занял 2 место в группе «М6». На последним этапе, в индивидуальной гонке на 25 км Лев Алсаев и Леонид Музыков заняли вторые места в своих группах, с результатом 42,13 и 46,19. По сумме четырёх этапов в группе «М6» (мужчины старше 70) второе место занял Леонид Музыков. Лев Алсаев стал пятым в группе «М5» (мужчины 60-69 лет).
Напомним, что велогонка «Крымская осень» в этом году получила статус открытого чемпионата России в категории «Masters». Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.
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