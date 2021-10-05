Прохожие поздравят по телефону с праздником своего школьного наставника
В Международный день учителя в столице Забайкальского края пройдёт акция «Звонок для учителя».
Лидеры студенческих сообществ, молодёжных общественных организаций и волонтёры акции взаимопомощи «#МыВместе» будут предлагать прохожим поздравить с праздником, поблагодарить в телефонном разговоре своего наставника, рассказать о наиболее ярком воспоминании или событии, связанном со школьными годами.
Акция состоится в торговом центре «Новосити» с 13:00 до 15:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Возрастное ограничение 18+
В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
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