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В Чите состоится акция «Звонок для учителя»

В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
Общество,  Фото:pixabay.com
Прохожие поздравят по телефону с праздником своего школьного наставника

В Международный день учителя в столице Забайкальского края пройдёт акция «Звонок для учителя».

Лидеры студенческих сообществ, молодёжных общественных организаций и волонтёры акции взаимопомощи «#МыВместе» будут предлагать прохожим поздравить с праздником, поблагодарить в телефонном разговоре своего наставника, рассказать о наиболее ярком воспоминании или событии, связанном со школьными годами.

Акция состоится в торговом центре «Новосити» с 13:00 до 15:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Возрастное ограничение 18+
Чита акция день учителя поздравление

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