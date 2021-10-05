В Чите состоится акция «Звонок для учителя»

Прохожие поздравят по телефону с праздником своего школьного наставника



В Международный день учителя в столице Забайкальского края пройдёт акция «Звонок для учителя».



Лидеры студенческих сообществ, молодёжных общественных организаций и волонтёры акции взаимопомощи «#МыВместе» будут предлагать прохожим поздравить с праздником, поблагодарить в телефонном разговоре своего наставника, рассказать о наиболее ярком воспоминании или событии, связанном со школьными годами.



Акция состоится в торговом центре «Новосити» с 13:00 до 15:00, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Возрастное ограничение 18+

