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В Агинском округе прошли последние скачки сезона

В Агинском округе прошли последние скачки сезона
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Приз администрации выиграл жеребец Московский клад

В Агинском Бурятском округе прошло закрытие конно-спортивного сезона. В этот день состоялись забеги на 15 дистанциях. На окружной ипподром своих скакунов привезли коневладельцы Агинского округа и города Чита.

Скачки проводились в закрытом режиме, без зрителей. Для любителей скачек и болельщиков был организован прямой эфир.

Обладателями первого приза «Осенний» среди жеребцов полукровных пород стал рыжий жеребец Вавилон (ООО «Аргал»). На дистанции 1600 метров – кобыла Глэдис (ООО «Аргал»). На этой же дистанции среди лошадей верховых пород победил гнедой жеребец Табрис (СПК «Победа»). Приз «Шарги» на дистанции 3200 метров среди лошадей забайкальской породы выиграл жеребец Дуроо хээрэ (СПК «Догой»).

На дистанции 1200 метров для лошадей верховых пород спринтерский приз достался владельцу рыжего жеребца Джайэнт-Бэнд (СПК «Догой»).

- Джайэнт Бэнд поставил победную точку в своей карьере. В следующем году он начинает карьеру производителя. Будем ждать его потомков на скаковых дорожках края, - отметили организаторы.

Приз «Полёт» разыграли среди полукровных пород, рождённых в Забайкалье. Первой завершила дистанцию в 2000 метров гнедая кобыла Киара (Дамдинов С.Д.). Приз «Спортивный» для лошадей рысистых пород на дистанции 2400 метров выиграла гнедая кобыла «Тэффи» (СПК «Победа»).

На дистанции 4800 метров разыграли приз Агинского дацана, посвящённый его юбилею. Его выиграла гнедая кобыла забайкальской породы Сагаан дали (ООО «Аргал»).

Городской округ «Посёлок Агинское» учредил свой приз на дистанции 2000 метров для лошадей годовалого возраста «Дааган», тут победила гнедая кобыла Харсага (СПК «Догой»). Приз «Дружбы народов» разыграли среди лошадей верховых пород на дистанции 1800 метров. Здесь победу одержал жеребец Сабурган (ООО «Аргал»).

Ещё один жеребец по кличке Добряк (ООО «Аргал») принёс победу и приз «Хуандай сохор» на дистанции 8000 метров, приз «Шар-луу» в забеге на 3200 метров завоевал жеребец Франкель (СПК «Догой»).

Среди лошадей верховых пород победил 4-летний жеребец Ронни (ООО «Аргал»), Ему достался приз «Кубок Онона».

На 14 забеге разыграли «Кубок чемпионов» для лошадей полукровных пород, рождённых в Забайкалье. Дистанцию в 2400 метров первым завершил жеребец Эйр Джейт (конюшня Сергея Старицына).

Последним разыграли большой приз администрации Агинского Бурятского округа. В забеге на 2400 метров приняли участие десять скакунов, рождённых в Забайкальском крае. Вороной жеребец Московский клад (конюшня Тумэна Жамбалдоржиева) показал самый лучший результат и принёс победу своему хозяину. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Агинский Бурятский округ скачки конный спорт

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