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Бурятия и Иркутская область провели совместные эпизоотические учения

Бурятия и Иркутская область провели совместные эпизоотические учения
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Мероприятия проходили в селе Выдрино и посёлке Новоснежная

Совместные командно-штабные учения сводных противоэпизоотических отрядов Иркутской области и Бурятии, посвящённые организации работы по ликвидации эпизоотического очага прошли с 30 сентября по 1 октября на территории Иркутской области (п. Новоснежная) и Бурятии (с. Выдрино). В мероприятии также приняли участие сотрудники региональных управлений Россельхознадзора, ГУ МВД, МЧС, медики, представители сельских и районных администраций.

Для того, чтобы проверить готовность служб и их взаимодействие во время ЧС, ситуацию максимально приблизили к реальной. Во время учений были задействованы спецавтомобили, в том числе комплекс дезокамерной обработки ДА-10М, дезинфектор ДУК с генератором холодного тумана, а также передвижной инсинератор, прицепные дезинфекционные установки УД-1.

В рамках учений на въезде в каждый населённый пункт были организованы круглосуточные контрольно-пропускные пункты, ветеринарные посты, а также подворовой обход населения. В условном очаге заражения – дворе, где был зафиксирован первый падеж птицы, – масштабная дезинфекция с созданием круглосуточного ветеринарного поста.

Как сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Сергей Грохотов, рекомендации по проведению командно-штабных учений были даны региональным ветслужбам министерством сельского хозяйства России. Их цель – приобретение и совершенствование специалистами теоретических знаний и практических навыков при локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней.

После подведения итогов, контролирующие органы отметили, что учения прошли без замечаний.

Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин подчеркнул, что сегодня в регионе сохраняется благополучие по гриппу птиц. Основой профилактики опасной инфекции является работа птицеводческих хозяйств в режиме «закрытого типа», вакцинация домашней птицы в личных подворьях и мониторинговые исследования.

Напомним, что межсубъектовые командно-штабные учения прошли впервые с 2012 года. В дальнейшем их планируется проводить ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область Бурятия учения эпизоотия ЧС дезинфекция

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