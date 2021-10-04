Бурятия и Иркутская область провели совместные эпизоотические учения

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятия проходили в селе Выдрино и посёлке Новоснежная



Совместные командно-штабные учения сводных противоэпизоотических отрядов Иркутской области и Бурятии, посвящённые организации работы по ликвидации эпизоотического очага прошли с 30 сентября по 1 октября на территории Иркутской области (п. Новоснежная) и Бурятии (с. Выдрино). В мероприятии также приняли участие сотрудники региональных управлений Россельхознадзора, ГУ МВД, МЧС, медики, представители сельских и районных администраций.



Для того, чтобы проверить готовность служб и их взаимодействие во время ЧС, ситуацию максимально приблизили к реальной. Во время учений были задействованы спецавтомобили, в том числе комплекс дезокамерной обработки ДА-10М, дезинфектор ДУК с генератором холодного тумана, а также передвижной инсинератор, прицепные дезинфекционные установки УД-1.



В рамках учений на въезде в каждый населённый пункт были организованы круглосуточные контрольно-пропускные пункты, ветеринарные посты, а также подворовой обход населения. В условном очаге заражения – дворе, где был зафиксирован первый падеж птицы, – масштабная дезинфекция с созданием круглосуточного ветеринарного поста.



Как сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Сергей Грохотов, рекомендации по проведению командно-штабных учений были даны региональным ветслужбам министерством сельского хозяйства России. Их цель – приобретение и совершенствование специалистами теоретических знаний и практических навыков при локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней.



После подведения итогов, контролирующие органы отметили, что учения прошли без замечаний.



Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин подчеркнул, что сегодня в регионе сохраняется благополучие по гриппу птиц. Основой профилактики опасной инфекции является работа птицеводческих хозяйств в режиме «закрытого типа», вакцинация домашней птицы в личных подворьях и мониторинговые исследования.



Напомним, что межсубъектовые командно-штабные учения прошли впервые с 2012 года. В дальнейшем их планируется проводить ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

