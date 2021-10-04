Культуристки Бурятии выиграли 5 медалей чемпионата Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Призовые места получили Анна Давыдова, Евгения Липатова и Ирина Белоусова



2 октября в Чите прошёл чемпионат Забайкальского края по бодибилдингу. На соревнованиях трое спортсменок из Бурятии завоевали медали в различных номинациях.



Анна Давыдова стала абсолютной чемпионкой в номинации «Велнес-фитнес» и бронзовым призёром в номинации «Бодифитнес».



Серебряным призёром в номинациях «Фитнес-бикини» и «Фитнес-модель стала Евгения Липатова.



Ирина Белоусова завоевала бронзовую медаль в номинации «Фитнес-бикини мастера». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.

