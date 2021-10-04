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Банкам запретят взымать долги россиян с соцвыплат

Банкам запретят взымать долги россиян с соцвыплат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Законопроект Госдума рассмотрит в октябре

Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат. Этот законопроект в Госдуме назвали одним из приоритетных. Он будет рассмотрен в октябре, сообщают «Известия».

Предлагается ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.

- Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта, - уточняют «Известия».

При этом часть социальных выплат всё же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.
долги

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