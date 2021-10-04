Законопроект Госдума рассмотрит в октябре
Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат. Этот законопроект в Госдуме назвали одним из приоритетных. Он будет рассмотрен в октябре, сообщают «Известия».
Предлагается ввести запрет на списание банками в счет погашения задолженности по потребительскому кредиту единовременных выплат, предоставляемых населению в качестве мер социальной поддержки.
- Также новые нормы усиливают защиту социальных выплат от списания по исполнительным документам судов. Теперь в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона «Об исполнительном производстве», будут внесены все социальные выплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства. В том числе средства, выплачиваемые государством беременным женщинам, малоимущим гражданам на основании социального контракта, - уточняют «Известия».
При этом часть социальных выплат всё же может пойти на погашение долгов, но для этого должно быть обязательное добровольное согласие человека.
Банкам запретят взымать долги россиян с соцвыплат
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители всероссийского экодиктанта получат призы
Законопроект Госдума рассмотрит в октябре
Следующий пожароопасный сезон специалисты ожидают более напряжённым
В тяжёлом состоянии находятся 129 больных
В республике наблюдается рост и ковида, и ОРВИ
3 октября отмечается годовщина образования отрядов мобильных особого назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Во время месячника проверяется готовность сил и средств к ЧС
На российско-монгольском учении «Селенга-2021» авиация готовится к отработке сложнейших элементов. ВИДЕО
«Коровы умнее некоторых людей», - отмечают пользователи
Церемония прошла в СИЗО
Организация стала второй в регионе, получившей лицензию по содержанию животных в зоопарках
Свидетельства получили 20 человек
Женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении
Должнице назначили 100 часов обязательных работ
Суточный прирост заболеваемости упал ниже отметки «100»