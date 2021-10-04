В Бурятии наградили лучших бойцов ОМОН «Кречет»

- Высокий уровень подготовки, самоотверженный труд, преданность долгу позволяют вам успешно выполнять служебно-боевые задачи и укреплять доверие жителей Бурятии к войскам правопорядка, - подчеркнул Василий Лосев.





Росгвардейцы возложили гирлянду к мемориалу погибших сослуживцев «Шагнувшие в бессмертие» и почтили их память минутой молчания.















Сегодня сотрудники ОМОН «Кречет» обеспечивают в республике правопорядок и общественную безопасность, в том числе во время проведения массовых международных спортивных мероприятий. Бойцы «Кречета» осуществляют силовое прикрытие коллег из МВД во время проведения оперативных мероприятий, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Личный состав и ветеранов отряда с днём образования поздравил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев. От имени руководителя ведомства полковника полиции Сергея Гатилова он вручил ведомственные награды и благодарности отличившимся сотрудникам сил специального назначения.За девять месяцев текущего года силами ОМОН во взаимодействии с правоохранительными ведомствами Бурятии в ходе проведения более 400 спецопераций были задержаны около 700 граждан, в том числе по подозрению в совершении преступлений 150 человек.Изъято из незаконного оборота 85 единиц огнестрельного оружия, более 12 килограммов наркотических веществ, свыше трёх миллионов рублей, более 2,5 тонн байкальского омуля, свыше 500 кубометров лесной породы и свыше семи тонн нефрита, а также различные вещественные доказательства.За время существования отряда мобильного особого назначения «Кречет» при выполнении служебных обязанностей погибли 11 бойцов отряда, имена которых внесены в списки личного состава навечно.