В Бурятии наградили лучших бойцов ОМОН «Кречет»

Сегодня сотрудники ОМОН «Кречет» обеспечивают в республике правопорядок и общественную безопасность, в том числе во время проведения массовых международных спортивных мероприятий. Бойцы «Кречета» осуществляют силовое прикрытие коллег из МВД во время проведения оперативных мероприятий, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Личный состав и ветеранов отряда с днём образования поздравил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев. От имени руководителя ведомства полковника полиции Сергея Гатилова он вручил ведомственные награды и благодарности отличившимся сотрудникам сил специального назначения.
- Высокий уровень подготовки, самоотверженный труд, преданность долгу позволяют вам успешно выполнять служебно-боевые задачи и укреплять доверие жителей Бурятии к войскам правопорядка, - подчеркнул Василий Лосев.
Росгвардейцы возложили гирлянду к мемориалу погибших сослуживцев «Шагнувшие в бессмертие» и почтили их память минутой молчания.
За девять месяцев текущего года силами ОМОН во взаимодействии с правоохранительными ведомствами Бурятии в ходе проведения более 400 спецопераций были задержаны около 700 граждан, в том числе по подозрению в совершении преступлений 150 человек.
Изъято из незаконного оборота 85 единиц огнестрельного оружия, более 12 килограммов наркотических веществ, свыше трёх миллионов рублей, более 2,5 тонн байкальского омуля, свыше 500 кубометров лесной породы и свыше семи тонн нефрита, а также различные вещественные доказательства.
За время существования отряда мобильного особого назначения «Кречет» при выполнении служебных обязанностей погибли 11 бойцов отряда, имена которых внесены в списки личного состава навечно.