В Забайкалье назвали популярные и редкие имена этого года

Лидерами стали имена Артём и София



В Забайкальском крае специалисты департамента ЗАГС проанализировали, какие имена для новорождённых стали за прошедшие 9 месяцев этого года самыми популярными, а какие – редкими.



Среди мужчин тройку лидеров занимают следующие имена: Артём – так назвали 274 новорождённых, Михаил (187) и Матвей (178). Среди женщин лидерами стали София – 175 наречений, Ева – 163 и Милана – 159.



Самыми редкими по-прежнему остаются национальные имена. Также среди редких женских имён встретились Рада, Вита, Азалия, Армана, Милиса, Роксана, Иветта, Венера, Амалия, Аделия, Вилена. Среди мужских – Альберт, Марсель, Рафаэль, Гавриил, Добрыня, Стефан, Кай, Елизар, Ратмир, Эдгар. Об этом сообщает пресс-службы департамента ЗАГС Забайкальского края.

