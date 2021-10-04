Герой России рассказал ребятам о своей профессии
2 октября, в рамках проекта «Классные встречи» школьные активисты Октябрьского района города Улан-Удэ встретились с Героем России, лётчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. У школьников была уникальная возможность задать вопросы космонавту не только в студии, но и в режиме онлайн.
Сергей Рязанский рассказал о буднях космонавта, как он выбрал такую неординарную профессию, о сложностях этого непростого направления. Поделился тем, какие чувства испытал, когда впервые побывал в космосе и увидел то, что всем нам кажется далёким и несбыточным. Интересно и то, что Сергей Рязанский после полёта организовал фотовыставку.
- Герой передачи – яркий пример для подражания. Ребята внимательно слушали дельные советы и приняли к сведению напутственные слова Сергея Рязанского, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Справка
Сергей Николаевич Рязанский – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2015). Первый в мире учёный — командир космического корабля.
Школьники Улан-Удэ встретились с космонавтом Сергеем Рязанским
Общество, Фото:
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