Школьники Улан-Удэ встретились с космонавтом Сергеем Рязанским

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Герой России рассказал ребятам о своей профессии



2 октября, в рамках проекта «Классные встречи» школьные активисты Октябрьского района города Улан-Удэ встретились с Героем России, лётчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. У школьников была уникальная возможность задать вопросы космонавту не только в студии, но и в режиме онлайн.



Сергей Рязанский рассказал о буднях космонавта, как он выбрал такую неординарную профессию, о сложностях этого непростого направления. Поделился тем, какие чувства испытал, когда впервые побывал в космосе и увидел то, что всем нам кажется далёким и несбыточным. Интересно и то, что Сергей Рязанский после полёта организовал фотовыставку.



- Герой передачи – яркий пример для подражания. Ребята внимательно слушали дельные советы и приняли к сведению напутственные слова Сергея Рязанского, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Справка



Сергей Николаевич Рязанский – российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации (2015). Первый в мире учёный — командир космического корабля.



