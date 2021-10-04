Учение «Селенга»: Лётчики России и Монголии провели совместные полёты на Ми-8

- Сложность выполнения тренировочных полётов заключается в том, что аэродром «Налайх», где временно базируется авиационная техника, и полигон «Дойтын Ам» расположены в высокогорном районе, высота которых превышает 1,6 тысяч метров над уровнем моря. Условия размещения требуют от лётного состава особенной и тщательной подготовки в технике пилотирования, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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В российско-монгольском учении «Селенга-2021» задействована армейская авиация Восточного военного округа, лётный состав которой впервые выполняет полёты с лётчиками Вооружённых сил Монголии. Совместные полёты проводятся на вертолётах Ми-8.В ходе практического применения армейской авиации на учении «Селенга-2021» впервые будет выполнен новый тактический приём «Клещи». Авиационное звено Ми-24 разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно парами выходят на боевой курс.Впервые на ежегодном учении «Селенга» на вертолётах Ми-8 одновременно будет отработан один из сложнейших элементов по эвакуации раненых с учебного поля боя российской и монгольской стороны. Также впервые на международном учении будет проведено воздушное минирование участков местности в наиболее вероятных местах перемещения условного противника.Помимо этого, в ходе этапа боевых действий, на вертолётах МИ-8 АМТШ «Терминатор» в заданный район будет доставлен тактический десант дружественных стран для уничтожения условного противника.Международное учение «Селенга-2021» в этом году проходит в Монголии. В нём задействованы военнослужащие мотострелкового соединения из Кяхты (Бурятия). Также участвуют подразделения Вооружённых сил Монголии. Всего в учении участвует порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооружённых сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.