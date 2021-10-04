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В Агинском округе выбрали самый вкусный хорхог

В Агинском округе выбрали самый вкусный хорхог
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Команда из Дульдургинского района стала победителем первого гастрофестиваля «Хорхог – Агинская баранина на камнях»

2 октября Агинский Бурятский округ принял участников первого гастрономического фестиваля «Хорхог – Агинская баранина на камнях». Каждый муниципалитет округа подготовил своего конкурсанта для демонстрации кулинарных традиций агинских бурят.

После торжественной части стартовал конкурс, и участники приступили к разделке баранины. Члены жюри и гости внимательно следили за разделыванием туши барана конкурсантами, приготовлением блюд из внутренностей. Затем поспело и главное блюдо фестиваля – хорхог.

- Хорхог представляет собой мясо, приготовленное с раскалёнными на огне камнями. Рецепт хорхог пришёл в нашу жизнь из времён кочевников. Участники готовят его в большой металлической ёмкости под давлением, достаточным для образования пара, – рассказала член жюри, директор ООО «Гэрэл» Могойтуйского района Шойжит Тумурова.

В результате трёхчасового марафона по мнению членов жюри лучше всех управились с задачей и приготовили самое вкусное блюдо семейная пара из Дульдургинского района Аюр и Цыцыгма Цыдендоржиевы. В качестве приза они получили переходящий кубок фестиваля, одну голову мелкого рогатого скота и большой «Афганский казан» объёмом в 20 литров.

- Мы видели, как дружно работали муж с женой. Они не только привычными и слаженными движениями приготовили блюда, но и отлично презентовали свою работу, организовали дегустацию. Сварили помимо конкурсных работ ароматный напиток аарса, без которого не обходилось и не обходится трапеза в бурятской семье, – рассказал член жюри, комментатор конкурса, специалист отдела АПК окружной администрации Николай Цыремпилов.

На втором месте участники из Могойтуйского района в составе Дармы Ринчинова и Цыцыгмы Батоевой, получившие «Афганский казан» объёмом 15 литров. За третье конкурсное место казаном в 16 литров наградили молодую пару из посёлка Агинское Жаргала и Саянэ Жалсандоржиевых. Пара из села Кункур Амгалан и Билигма Эрдынеевы получили казан в 12 литров.

Пока готовилась баранина, гости успевали позировать в бурятских нарядах в фотозонах этнокомплекса, учились играть в шагай, лепили на мастер классах буузы, попробовали создать композицию из вяленой шерсти, кто-то написал своё имя старомонгольской вязью с помощью мастера по каллиграфии.

Состоялись спортивные состязания по разбиванию хребтовой кости, стрельбе из лука. Настоящим сюрпризом стали два парашютиста, приземлившиеся на фестивальную площадку. Среди них был заместитель министра экономики Забайкальского края Денис Рысев. Также фестивальный день своими концертными номерами украсили артисты театра «Амар сайн». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ фестиваль гастрономия национальная кухня

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