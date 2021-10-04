В этом году большая часть пожаров произошла в северных районах региона
В Иркутской области на землях лесного фонда пожароопасный сезон будет полностью закрыт 10 октября. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах.
1 октября – дата окончания пожароопасного сезона на землях лесного фонда Балаганского, Бирюсинского, Бодайбинского, Братского, Жигаловского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Мамского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Падунского, Северного, Тайшетского, Усть-Кутского, Усть-Удинского и Чунского лесничеств. В южных территориях области пожароопасный сезон закроется 10 октября.
Напомним, в 2021 году пожароопасный сезон открыли 17 апреля, за это время было зафиксировано 590 лесных пожаров, на общей площади 461367,9 га. В этом сезоне было зафиксировано самое меньшее количество пожаров за последние пять лет. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.
- В этом году больше всего пожаров, как по площади, так и по количеству было в северных районах Иркутской области, и основной причиной стала аномально тёплая, сухая и ветреная погода. Например, в Катангском районе, где была зафиксирована наибольшая площадь, пройденная огнём, два месяца не было дождей, при этом стоит отметить, что эти пожары произошли в труднодоступных и отдалённых местах. В день закрытия пожароопасного сезона 2021 года, мы начали подготовку к 2022. Формируется межведомственная рабочая группа с участием арендаторов лесных участков, которая будет комплексно решать вопросы подготовки к пожароопасному сезону, – рассказал Владимир Читоркин.
В лесах Иркутской области пожароопасный сезон закроется 10 октября
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