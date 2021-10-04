В Улан-Удэ молодые сотрудники УФСИН приняли присягу

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Церемония прошла в СИЗО



Молодые сотрудники УФСИН России по Бурятии приняли присягу. Церемония прошла в стенах улан-удэнского СИЗО.



Молодое поколение сотрудников с ответственным событием в их службе поздравили начальник учреждения Цокто Жамсаранов, заместитель начальника Виктор Пластинин, а также председатель совета ветеранов Надежда Шагжиева.



Они пожелали молодому поколению сотрудников с честью и достоинством нести звание сотрудника уголовно-исполнительной системы и добросовестно выполнять возложенные на них служебные обязанности.

