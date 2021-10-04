Читинка взыскала компенсацию за падение на пешеходной дорожке

Женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении



Читинка выиграла суд о возмещении вреда здоровью. В марте 2019 года женщина получила травмы, упав на обледеневшей пешеходной дорожке на улице Богдана Хмельницкого по пути на работу.



Этот земельный участок с пешеходной дорожкой возле здания Забайкальского государственного университета находится в ведении межрегионального управления Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии. В результате падения женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении.



- В соответствии с заключением прокурора судебные инстанции удовлетворили требования истца, указав, что падение на ледяном накате стало возможным в результате ненадлежащего содержания участка дороги, - сообщили в краевой прокуратуре.



В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 100 тысяч рублей, расходы на лечение - около 7 тысяч рублей.



Судебные акты вступили в законную силу.

