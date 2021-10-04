Женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении
Читинка выиграла суд о возмещении вреда здоровью. В марте 2019 года женщина получила травмы, упав на обледеневшей пешеходной дорожке на улице Богдана Хмельницкого по пути на работу.
Этот земельный участок с пешеходной дорожкой возле здания Забайкальского государственного университета находится в ведении межрегионального управления Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии. В результате падения женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении.
- В соответствии с заключением прокурора судебные инстанции удовлетворили требования истца, указав, что падение на ледяном накате стало возможным в результате ненадлежащего содержания участка дороги, - сообщили в краевой прокуратуре.
В пользу женщины взыскана компенсация морального вреда - 100 тысяч рублей, расходы на лечение - около 7 тысяч рублей.
Судебные акты вступили в законную силу.
Читинка взыскала компенсацию за падение на пешеходной дорожке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина получила перелом шейки бедра и длительное время находилась на лечении
Должнице назначили 100 часов обязательных работ
Суточный прирост заболеваемости упал ниже отметки «100»
Дома, которые жильцы называют добротными и из которых не хотят уезжать, признали аварийными
В учреждениях прошли профилактические мероприятия
Местами пройдёт мокрый снег
«Вид на проспект Победы почти не изменился. А вот в сторону рынка и улицы Балтахинова — упс!»
С вершин открываются потрясающие виды на заливы и Арангатуй. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Число госпитализированных больных продолжает расти
Знаменитый блогер назвал улан-удэнский памятник своим любимым
Всероссийская игра «Победа» проходила в Московской области
Выставка пройдёт в ФСК
Сочинения участники напишут одновременно
Участникам российско-монгольского учения «Селенга-2021» устроили культурную программу в Улан-Баторе
Воздух прогреется до +10